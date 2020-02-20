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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Öğretmenler “Kadına yönelik şiddete” dikkat çekmek için kısa film çekti İzle

Öğretmenler “Kadına yönelik şiddete” dikkat çekmek için kısa film çekti İzle

ÖĞRETMENLER TARAFINDAN HAZIRLANAN FİLM

( NEVŞEHİR )- Öğretmenler hazırladı, kaymakam, polis, jandarma çağrıda bulundu NEVŞEHİR

Öğretmenler Yerel Yönetimler Yerel Yönetim Sosyal Yardım Polis Ekipleri 


- Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde Rehber Öğretmenler tarafından “Acıgöl halkı şiddete karşı tek yürek” kısa filmi çekildi.Acıgöl ilçesinde Rehber Öğretmenleri tarafından Acıgöl halkı şiddete karşı tek yürek isimli kadın ve çocuklara yönelik şiddete dikkat çekilmek amacıyla kısa film çekildi. Öğretmenler tarafından hazırlanan kısa filmde öğrenciler, öğretmenler, doktorlar, esnaflar, imam, jandarma ve polislerin yanı sıra Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu da kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Kısa filmin sonunda ise Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyunca verdiği mesajda, “Acıgöl ilçesi şiddetin her türlüsüne karşı. Tüm kolluk kuvvetleri, yerel yönetimleri, sosyal yardımlaşma kuruluşları ve insanıyla tek yürek. Kadına şiddet insanlığa ihanettir” dedi.
Filmde jandarma ve polis ekipleri şiddete karşı her zaman kadın ve çocukların yanında olduğu mesajı verilirken çekilen kısa film ilçe genelinde tüm okullara izlettirildi.
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