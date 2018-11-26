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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Öğretmenler günü pastasından yiyen 7 öğrenci hastanelik oldu

Öğretmenler günü pastasından yiyen 7 öğrenci hastanelik oldu

Okulun önünden ambulans görüntüsü

Mide Bulantısı Öğretmenler Öğretmenler Günü Karın Ağrısı Sağlık Ekipleri 

-Çocuklardan detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de bir ortaokulda öğretmenler günü için aldıkları pastadan yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 7 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Düzce Karaca Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Ortaokulu’nda öğrenim gören 5. sınıf öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, öğretmenlerine sürpriz yapmak için pasta aldı. Pastayı yiyen öğrencilerden 7’si karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti yaşamaya başladı.
Bunun üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Okula gelen sağlık ekipleri öğrencilere yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdüler. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili olarak ise inceleme başlatıldı.
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