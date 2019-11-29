Öğretmenler Günü nedeniyle 250 okulda 10 binin üzerinde öğretmene pasta ikram edildi

-pastaların öğretmenlere verilmesi

-Pastaların kesilmesi

-Pasta ustası Nusret Kırmızı ile röp.

-detaylar



( VAN ) VAN



- Van’da faaliyet gösteren Funda Pastanesi işletmesi Edremit Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki 250 okulda 10 binin üzerinde öğretmene, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle pasta ikramında bulundu. Van'ın en köklü pastanelerinden Funda Pastanesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 250 okulda 10 binin üzerinde öğretmene pasta ikramında bulundu. Servis araçları ile 250 okula yapılan servis ile her okulda öğretmenler odasında toplanan öğretmenlere pasta ikramı yapıldı. Programlara AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar,Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve siyasetçi katıldı.

Pasta ustası Nusret Kırmızı, “Funda pastanesi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Aynı günde 10 bin öğretmenimize ulaştık. Bu fikir Funda pastanesi ekibinden çıktı. Bizde imalat olarak kendilerine bu desteği sağladık. Hedefimiz son günlerde özellikle öğretmenlerimize karşı yapılan şiddete dikkat çekmek ve öğretmenlerin bizim için çok değerli ve kıymetli olduklarına dikkat çekmek amacıyla bir jest anlamında Van’ın İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçeleri olmak üzere 250 okulumuza hedefimiz 10 bin öğretmendi, 10 binin üzerinde bir etkinlik gerçekleştirdik. Her okulda birebir öğretmenlerimize ve müdürlerimize pastamızı ikram ettik. Bu pastaları 4 usta, 3 kalfa ve 2 çırağımızla 3 günde hazırladık” dedi.

Öğretmenler gününde Funda Pastanesi tarafından pasta ikram edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen öğretmenler, “Bizi hatırlayarak, değerli olduğumu hissettirerek yapılan pasta ikramı bizi mutlu etti. Burada önemli olan ikram edilen pastadan çok, hatırlanmamız ve değerli hissettirilmemiz. Bu nedenle organizasyonda yer alan Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Funda Pastanesi yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.



