Öğretmenler Fatih Belediyesi'nde bir araya geldi

-öğretmenlerden görüntü

-protokolden görüntü

-başkanın konuşması

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( İSTANBUL )- Fatih Belediyesi’nden öğretmenler günü yemeği İSTANBUL



- Fatih Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenleri akşam yemeğinde buluşturdu. Öğretmenler iş stresinden uzaklaşıp müzik gösterisinde keyifli anlar yaşadı. Fatih Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenler için özel bir program düzenlendi.

Fatih Belediye binasında düzenlenen programa Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, belediye başkan yardımcıları, okul müdürleri ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı.

Programa katılan öğretmenlere gül takdim edilirken, Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi öğrencileri Türk Müziği Öğrenci Grubu ses sanatçısı Yıldırım Bekçi bir konser verirdi. “Aziz öğretmenler sizleri bugün vesilesiyle değil, nefes aldığımız sürece kutluyorum” Yemek programında öğretmenler gününü kutlayarak konuşmaya başlayan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, “Öğretmenlerimin emeklerini kendi zihin dünyamdan ve ruhumdan bir kenara çekip bıraksam, benden geriye acaba ne kalır? Kelimelerden şiirler, şiirden hikayeden romana, tarihe, coğrafyaya, sosyal bilimlere, rakamlardan matematiğe, yeteneklerimizin elinden tutup, bilimin, teknolojinin sanatın merdivenlerine tırmanan medeniyetin kutlu ihyacıları, aziz öğretmenler, sizleri bugün vesilesiyle değil, nefes aldığınız sürece kutluyorum” dedi.

“Çocuklarımız çift kanatlı bir kuş gibi kıyamete kadar bizi taşıyacaklar” Çocuklar eğitilirken bir duruşun ve rengin olması gerektiğini belirten Başkan Suver, “İnsan eğitilirken, bu yolda yollanırken, tabi de ait olduğu şeyi asla unutmamalı. Şairin dediği gibi, melanı anlamayan nesle aşina değiliz. Ne kadar başarılı olursak, olalım. Eğittiğimiz insan bilimde, teknolojide, sanatta ne kadar başarılı olursa olsun, eğer ki o bizden bir çizgi bir renk taşımıyorsa, onun bizim nezdimizde, bizim duruşumuzda yeri yok. Tabi ki bir medeniyet inşa edeceğiz. Ama bir taraftan da geleceğimizi de inşa edecekler. Çocuklarımızı tek kanatlı değil, çift kanatlı bir kuş gibi kıyamete kadar bizi taşıyacaklar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğretmenlerin katıldığı spor müsabakalarında dereceye giren okulların öğretmenlerine protokol üyeleri tarafından kupa ve çeşitli ödüller verildi.



