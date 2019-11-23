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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Öğretmenler doğa yürüyüşünde çevre temizliği yaptı - GAZİANTEP

Öğretmenler doğa yürüyüşünde çevre temizliği yaptı - GAZİANTEP

- Okul önünde toplanan öğretmenler - Ellerinde poşetlerle cadde üzerinde yürürken temizlik yapan öğretmenler - Okul Müdürü Şeyhmuz Doğan'ın konuşması - Yürürken temizlik yapan öğretmenlerÖğretmenler doğa yürüyüşünde çevre temizliği yaptıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde, doğa yürüyüşüne katılan öğretmenler farkındalık oluşturabilmek için çevre temizliği yaptı.İslahiye ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Şeyhmuz Doğan koordinesinde ilçedeki görev yapan 43 öğretmen, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.Yürüyüş sırasında öğretmenler, atılan çöpleri toplayarak çevre temizliğine dikkat çekti.Okul Müdürü Doğan, doğa yürüyüşüyle birlikte çevre temizliğine dikkat çekmek için etrafa atılan çöpleri topladıklarını belirtti.
Gaziantep Valiliği'nce başlattığı "Ben okuyorum, Gaziantep Okuyor" kampanyasına da destek verdiklerini aktaran Doğan, bu kapsamda gittikleri yerlerde 20 dakikalık kitap okuma etkinliği yaptıklarını söyledi.

Çevre Temizliği Kitap Okuma Öğretmenler Farkındalık Öğretmen 

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