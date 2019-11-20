Öğretmenler ara tatilde eğlenerek stres attı

-Yapılan müzik

-Kalabalık

-Şarkı söyleyen müzik öğretmenleri

-Halay ve çiftetelli

-Beydeş Ortaokulu Müzik öğretmeni Uğur Öz, Halit Gülpınar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Oytun Besteci ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Birimi çalışanı Hakan Çiftel rop

-Gnel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan ara tatilde, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görevli öğretmenler, mesleki çalışma programı kapsamında eğlenerek stres attı. Siverek Kültür Merkezinde yapılan program, okunan istiklal marşı ve açılış konuşmasıyla başladı.

Programda kısa bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, tüm öğretmenleri selamlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. Kapanoğlu konuşmasının devamında, bu programda kendilerine destekçi olan Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın’a da teşekkür etti. Açılış konuşması sonrasında tamamı müzik öğretmenlerinden oluşan, müzik grubu salonu dolduran öğretmenlere çeşitli şarkı ve türkülerden oluşan konser verdi. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran öğretmenler, sahneye çıkarak çiftetelli ve halay oynayarak, stres attı. Beydeş Ortaokulu Müzik öğretmeni Uğur Öz,” Seminerde öğretmenlere müzik etkinliği adı altında bir proje geldi bizlere, bizde seve seve katıldık bu programa. Güzel ve hoş vakitler geçirdik, yeni arkadaşlarla tanıştık, böyle bir ortamda bulunmaktan son derece memnun kaldım. Bu fırsatı bize sunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum” dedi Halit Gülpınar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Oytun Besteci’de,” Bu seminer döneminde Milli Eğitim Bakanımızın bütün öğretmenlerden istemiş olduğu, seminerin ikinci gününde Halk Müziği tarzında bir etkinlik yapılmasını istemişti. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzde sağolsun, bunu toplu bir şekilde yapalım dediler ve bütün müzik öğretmenlerini bir araya getirerek böyle bir çalışma yaptı, çok güzelde olduğuna inanıyorum” diye belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Birimi çalışanı Hakan Çiftel,” Mesleki Eğitim çalışması kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından, ilçemizde çalışan Müzik öğretmenlerinden oluşan bir topluluk oluşturuldu, yaklaşık bir hafta boyunca bunun çalışması yapıldı ve 2 seans halinde bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Birincisini kırsalda çalışan öğretmenlerimiz için yapıldı, 2’nciside önümüzdeki günlerde merkezde çalışan öğretmenlerimiz için yapılacak. Çalışmanın içeriği müzik öğretmenlerimiz bir koro uluşturdu, bireysel olarak şarkılarını söylediler. 2 saat boyunca öğretmenlerimizi motive edecek parçaları söyleyerek, onları daha moralli bir şekilde eğitim ve öğretime hazırlıyorlar. Çok verimli geçtiğine inanıyorum ve bize gelen geri dönüşlerinde bu yönde olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren program, etkinlikte emeği geçenlere verilen plaketle son buldu.



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