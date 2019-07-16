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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Öğretmen baba hemşire kızını boğarak öldürdü

Öğretmen baba hemşire kızını boğarak öldürdü

Kilis Devlet Hastanesinden görüntüler

Polis Cenaze Öğretmen Cenaze Aracı Sınıf Öğretmeni 

-Çigdem Kurtoğlu’nun fotoğrafı

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te sınıf öğretmeni baba, 26 yaşındaki hemşire kızını boğarak öldürdü. Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gaziantep Çocuk Hastanesinde görevli 26 yaşındaki hemşire Ç.K. ile sınıf öğretmeni babası M.K. tartıştı. Baba M.K. bir süre sonra kızı Ç.K.’yı yere yatırarak boğazını sıktı. Nefessiz kalan Ç.K. çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ç.K. hayatını kaybetti. Ç.K.'nın cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze, polis nezaretinde ailesine teslim edilmek üzere cenaze aracıyla Kilis'e gönderildi. Baba M.K. ise polisi arayarak teslim oldu. Gaziantep Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi yanık ünitesinde 1 yıldır hemşire olarak çalışan Ç.K.'nın tatil için Kilis’e geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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