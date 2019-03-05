Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Öğrencilerin otostopla bindikleri otomobil kaza yaptı

Öğrencilerin otostopla bindikleri otomobil kaza yaptı

Yerde yatan öğrenci

Acil Servis Liseli Öğrenci Hastane Öğrenciler Trol 

-Hastane sedyesinde taşınan öğrenci
-Hastane acil ve hastane tablasından görüntü

( MERSİN ) -- Kazada 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencilerin otostop yaparak bindikleri otomobil kaza yaptı. Kazada otomobil şoförü ve 3 öğrenci yaralandı. Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesinde, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde bekleyen liseli öğrenciler, şoförünün ismi öğrenilemeyen 06 DN 4636 plakalı otomobile otostop çekip bindi. Bir süre sonra iddiaya göre bir motosiklet otomobil önünde aniden fren yaptı. Otomobil şoförünün motosiklete çarpmamak için manevra yapmasıyla otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Meteoroloji kavşağına yakın bir bölgede meydana gelen kazada şoför ve 3 öğrenci yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulaslarla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine getirildi.
Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (OKİ-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Polis, Son Anda YakaladıPolis, Son Anda Yakaladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı