Öğrencilerin otostopla bindikleri otomobil kaza yaptı

-Hastane sedyesinde taşınan öğrenci

-Hastane acil ve hastane tablasından görüntü



( MERSİN ) -- Kazada 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencilerin otostop yaparak bindikleri otomobil kaza yaptı. Kazada otomobil şoförü ve 3 öğrenci yaralandı. Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesinde, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde bekleyen liseli öğrenciler, şoförünün ismi öğrenilemeyen 06 DN 4636 plakalı otomobile otostop çekip bindi. Bir süre sonra iddiaya göre bir motosiklet otomobil önünde aniden fren yaptı. Otomobil şoförünün motosiklete çarpmamak için manevra yapmasıyla otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Meteoroloji kavşağına yakın bir bölgede meydana gelen kazada şoför ve 3 öğrenci yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulaslarla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine getirildi.

Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (OKİ-

