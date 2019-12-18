Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrencilerin Mehmetçiğe yazdığı mektuplar, mendillerin içinde yola çıktı - BİLECİK

Öğrencilerin Mehmetçiğe yazdığı mektuplar, mendillerin içinde yola çıktı - BİLECİK

- Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yürüyüşten görüntüler - Belediye Başkanı Münür Şahin, Kaymakam Naif Yavuz'un konuşmaları Öğrencilerin Mehmetçiğe yazdığı mektuplar, mendillerin içinde yola çıktıBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde bir grup lise öğrencisinin Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral için yazdığı mektuplar, Lefke bezinden hazırlanan mendillerin içine konularak gönderildi.Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesinden yaklaşık 300 öğrenci, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekatta görevli askerlere moral olması amacıyla mektup kaleme aldı."Osmaneli sizinle" yazılı Lefke bezinden hazırlanan mendillerin içine konulan mektuplar, Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve öğrenciler tarafından PTT şubesine teslim edildi.Mektupların tesliminden önce gazetecilere açıklama yapan Yavuz, öğrencilerin değerli ve duygusal bir etkinliğe imza attığını söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Osmaneli Kaymakamı Yavuz, "Belediye Başkanlığımızın kurslarında el emeği göz nuru ile hazırlanan bu mendilleri, öğrencilerimizin duygu dolu yazılarıyla değer bulan mektupları sınırda bizim için fedakarca görev yapan askerlerimize gönderiyoruz. Allah tüm askerlerimizin, polisimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.
Belediye Başkanı Münür Şahin de öğrencilerle ve ilçe halkıyla gurur duyduğunu ifade etti.
Barış Pınarı Harekatı'ndakiler başta olmak üzere tüm görevli kahramanlara duaları ile destek verdiklerini vurgulayan Şahin, "Bizler burada güvenlik içinde yaşarken özellikle sınırlarımız dışında Suriye'de, Irak'ta ve diğer yerlerde bayrağımızı indirmemek, ezanları dindirmemek, bizlerin istikbali ve Türkiye için kahramanca mücadele eden silahlı kuvvetlerimize ve emniyet mensuplarımıza saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz." diye konuştu.
Okulun 12'nci sınıf öğrencilerinden Aleyna Aslan ise Mehmetçik ve polislere destek olmak amacıyla bu çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Lise Öğrencisi El Emeği Göz Nuru Akarca Lise Öğrenci Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Tecavüz edip kazığa oturttularTecavüz edip kazığa oturttular
Cansel'in okuduğu lisede 2’nci intiharCansel'in okuduğu lisede 2’nci intihar
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı