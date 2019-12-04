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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

olay yerinden detay

Hastane Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Öğrenciler Sağlık Ekipleri 

-ambulans detay
-Polis detay
-öğrenciler detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksek okulunda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek okulunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki öğrenci arasında henüz sebebi bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, kimliği belirlenemeyen saldırgan, Ferhat Ç.'yi bıçakla yaraladı.Olayı gören öğrenciler hemen polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Ferhat Ç. hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli için polis ekipleri arama çalışmalarını başlattı.
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