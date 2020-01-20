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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı

Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı

Okuldan görüntü

Jandarma Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Sınıf Öğretmeni Öğrenciler 

-Yaralanan öğrenciden detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı. Edinilen bilgiye göre olay, Şirvan ilçesi Demirkapı köyünde bir ilkokulunda meydana geldi. Okulda görevli sınıf öğretmeni A.K.'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç.'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığını tespit eden okul idaresi, durumu ilçe milli eğitim müdürlüğüne iletti. Bunun üzerine Şirvan Kaymakamlığı öğretmen A.K.'yi açığa alırken, jandarma ekipleri de öğretmen hakkında geniş çaplı inceleme başlattı.
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