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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Öğrencilere lale soğanı dağıtıldı

Öğrencilere lale soğanı dağıtıldı

lalelerden drone görüntüsü

Lale Soğanı Kullar Öğrenciler 

-Lale soğanı dağıtımı
-öğrencilerin görüntüleri
-nisan ayında lalelerin büyümesi

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ın Turhal ilçesinde Belediyesi, 'Yeşeren Tohumlar Turhal'da Toprakla Buluşuyor' projesi kapsamında öğrencilere 10 bin adet lale soğanı dağıtıldı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda gerçekleştirilen programda konuşan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "Turhal Belediyesi olarak 2014'ten itibaren her yıl bu mevsimde tüm ilkokullarımıza lale soğanı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 5 yıllık süre zarfında okullarımıza dağıttığımız lale soğanı sayısı 100 binin üzerine çıktı. Park Bahçe Müdürlüğümüz olarak da 30 bin ile 50 bin arasında bizlerde lale dikiyoruz. Dikmiş olduğumuz laleler parklarımızda, kavşaklarımızda, refüjlerimizde ve bahçelerimizde Mart ayının sonu ile Nisan ayının başlarında ise açıp harika bir görüntü oluşturuyor" dedi.
Yapılan bu çalışmalarla Turhal'ın laleler kenti olarak anımsanmasını istediklerini söyleyen Başkan Bekler, "Turhal’ın laleler kenti olmasını istiyoruz. Bu yüzden de led aydınlatma sistemlerimizi laleler figürü olarak seçtik. Dağıtmış olduğumuz bu tohumları da çocuklarımızın güzel büyüteceklerine inanıyorum." diye konuştu.
Lalesini yetiştiren öğrencilere hediye Lalesini yetiştirip kendisine getiren öğrencilere çeşitli hediyeler vereceğini ifade eden Başkan Bekler,"Bu çalışmamızla amacımız, çocuklarımıza küçük yaşta çiçek sevgisini aşılamak Çocuklarımız lale soğanlarını kendi elleriyle dikerek, kendi elleriyle büyütecekler. Çiçeğini yetiştirerek ziyaretimize gelen çocuklarımıza ise çeşitli hediyelerimiz olacak." şeklinde konuştu.

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