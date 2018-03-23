Öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek - DİYARBAKIR
- Üniversite öğrencilerinden Mehmetçik'e destek - Zırhlı polis aracının üzerine çıkarak bayrak asan öğrencilerden detaylar - Dicle Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı üyesi Ayşe Engin'nin açıklamalarıÜniversite öğrencilerinden Mehmetçik'e destek - Dicle Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı, TSK tarafından Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na basın açıklamasıyla destek verdi - Öğrencilerden Engin:"Sahada kahramanca, cesaretli ve özveriyle mücadele eden askerlerimiz ile duruşu ve kararlılığıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da üniversite öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destekte bulundu.DÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığına üye öğrenciler DÜ İlahiyat Fakültesi Camisi önünde bir araya gelerek, "Vatan bölünmez", "80 milyon tek yürek Afrin'de", "Mehmet biziz", "Dün Çanakkale bugün Afrin", "Hükümetimizin yanındayız" ve "Sefer bizden, zafer Allah'tandır" yazılı pankart ve dövizler açtı.Açıklamanın yapıldığı alana öğrenciler, zırhlı polis araçlarının desteğiyle Türk bayrakları astı.Öğrenciler adına açıklamayı okuyan Ayşe Engin, emperyalist ülkelerin ve güçlerin kendi emellerine ulaşmak için Orta Doğu'da kirli savaşlar çıkardığını belirtti. Bu güçlerin bölgenin petrol başta olmak üzere kaynaklarını elde etmek için her türlü kirli oyunu oynayıp, terör örgütlerini kullanarak bazı ülkelerde kaos çıkartmanın peşinde olduğunu dile getiren Engin, şunları belirtti:"İslam'ın son kalesi olan Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyen emperyalist devletler bu gelişmeyi durdurmak için sınırda terör koridoru oluşturmak istiyor. Bundan dolayı hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenleyip bölgede yaşayan Kürt, Türk ve Arap kökenli halkların terör belasından kurtulmasını sağlamıştır. Sahada kahramanca, cesaretli ve özveriyle mücadele eden askerlerimiz ile duruşu ve kararlılığıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz."Harekatta şehit düşen güvenlik güçlerine rahmet, ailelerine sabır, yaralılara şifa dileyen Engin, bu gibi tüm mücadelelerde ümmetin, hükümetin ve Türkiye halkının umudu olan Erdoğan'ın yanında olacaklarını vurguladı.Basın açıklamasına Dicle Üniversitesi Rektör Danışmanı Yard. Doç. Dr. Hayrullah Akyıldız, Erdemliler Hareketi Başkanı Atilla Kaymaz ve öğrenciler katıldı.