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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrencilerden Türk bayrağı koreografisi

Öğrencilerden Türk bayrağı koreografisi

Öğrencilerin Türk bayrağı oluşturmaları

( SAMSUN ) - SAMSUN

Saygı Duruşu Yurt Dışı Öğretmenler Öğrenciler Teröristler 


- Samsun'da ortaokul öğrencileri tarafından Mehmetçiğe destek olmak amacıyla "Selâm Olsun Tüm Şehitlerimize" konulu Türk bayrağı koreografisi oluşturuldu. Canik İlçesi Hasköy Ortaokulu Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Hareketi Projesi kapsamında "Değerler Egitimi"ne yönelik anlamlı bir çalışmaya imza attı. Hasköy Ortaokulu öğretmenleri tarafından koreografisi düzenlenen, öğrencileri tarafından uygulanan "Selâm Olsun Tüm Şehitlerimize" konulu etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, yurt içinde yurt dışında teröristlerle mücadele eden Kahraman Mehmetçiğe hep bir ağızdan yüksek sesle selam yollayıp, şanlı al bayrağı oluşturdular.
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