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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğrencilerden 'Tek Vatan' kareografisi - KARABÜK

Öğrencilerden 'Tek Vatan' kareografisi - KARABÜK

Öğrencilerden "Tek Vatan" kareografisi - KARABÜK - Öğrencilerden "Tek Vatan" kareografisi - Öğrencilerin Komando andı okuması - Etkinlikten drone görüntüleriKARABÜK (AA) - Karabük Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev alan Mehmetçiğe destek amacıyla hazırladıkları koreografiyi sundu.Beşbinevler Futbol Sahası'nda toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin komutlarıyla "Tek Vatan" yazılı koreografiyi oluşturdu.Ellerinde Türk bayrakları taşıyan ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" yazılı pankart ile Atatürk posteri açan öğrenciler, asker kıyafeti giyen bir öğrencinin komutuyla komando marşı okudu.Öğrenciler, daha sonra şehitler için dua etti.

Şehit Komando Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

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