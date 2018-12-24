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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrencilerden sokak hayvanları yararına konser - KIRKLARELİ

Öğrencilerden sokak hayvanları yararına konser - KIRKLARELİ

- Konserden genel ve detay görüntü - Müzik Kulübü Başkanı Ozan Can Altuntaş, Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Yüksel İbrikçi ve şletme sahibi Ergin Kalınoğlu açıklamalarıÖğrencilerden sokak hayvanları yararına konser - Kırklareli Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri, sokak hayvanlarının mama ihtiyacının karşılanması amacıyla konser düzenlendiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri, sokak hayvanlarının mama ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlediği konserde, 500 lira topladı.Öğrenci grupları tarafından bir restoranda verilen konsere, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.
Yaklaşık 3 saat süren etkinliğe katılanlar keyifli vakit geçirdi. Sokak hayvanları için yaklaşık 500 lira toplandı.Müzik Kulübü Başkanı Ozan Can Altuntaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, son zamanlarda hayvanlar üzerinden duyulan kötü haberler üzerine bu konseri düzenlediklerini söyledi.

Farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Altuntaş, konserden elde edilen gelir ile sokak hayvanlarının mama ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.
Altuntaş, bu tür güzel çalışmaları yaymak istediklerini anlatarak, kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Yüksel İbrikçi ise üniversite öğrencilerini duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.Bu davranışın örnek olması gerektiğini anlatan İbrikçi, soğuklarda 17 saat aç duran canlıların hayatlarını kaybettiklerini sözlerine ekledi.İşletme sahibi Ergin Kalınoğlu da hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu kentte sokak hayvanlarının sesini duyan öğrencileri tebrik ederek, bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Hava Sıcaklığı Kötü Haber Öğrenciler Hayvan Sokak Hayvanları 

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