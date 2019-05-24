Öğrencilerden sahilde temizlik - MERSİN

- Öğrencilerin okuldan çıkarak sahile ellerinde dövizlerle yürümeleri - Sahil temizliğine başlayan öğrencilerden görüntü - Bayram öncesi sahili temizleyen öğrencilerden görüntü - Kızkalesi önünde toplanan öğrencilerin toplu halde ‘Sahilimizi temizledik Kızkalesi’ne tatile bekliyoruz’’ sloganı atmalarından görüntü - Öğrencilerin topladıkları çöpleri traktöre yüklemeleri - Erdemli ilçe Milli eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile yapılan röportaj - Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop ile yapılan röportaj - Kızkalesi ilk ve ortaokul müdürü Mehmet Ercan Bozoğlu ile yapılan röportaj - Öğrencilerin sahil temizliği sonrası unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını aileleri ile birlikte oynamalarından görüntüÖğrencilerden sahilde temizlik - Mersin 'in Erdemli ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Kızkalesi'nde öğrenciler sahil temizliği yaptıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Kızkalesi'nde öğrenciler sahili temizledi.Kızkalesi ilk ve ortaokulu öğrencileri, ellerindeki "Sahillerimiz tertemiz Kızkalesi'ne tatile bekleriz, dünya cenneti Erdemli, bu dünya bir tane kıymetini bil kirletme, temiz çevre temiz dünya demektir" yazılı dövizlerle okullarından sahile kadar yürüyerek temizlik yaptı.Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızkalesi'nin tarihi ve turistik açıdan çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.Öğrencilerin sezon öncesi hem sahil temizliğine hem de turizme dikkati çekmek amacıyla temizlik yaptığını anlatan Açıkyörük, "Burası Mersin 'in turizmde dünyaya açılan kapısı. Çocuklarımızın 'sahillerimiz temiz herkesi Kızkalesi'ne tatile bekleriz' sloganı atmaları da dikkat çekici. Öğrencilerimizle güzel bir sahil temizliği etkinliği yaptık. Bundan sonra da sahilin temiz kalmasını arzuluyoruz." dedi. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop da turizm sezonu öncesi öğrencilerin sahili temizlemesinin önemli olduğunu aktardı.Öğrencilerin herkesi tatil için Mersin 'e davet ettiğini bildiren Öztop, "Dernek olarak bizler minik kardeşlerimiz gibi sahillerimizin sürekli temiz olması için daha dikkatli olacağız. Çocuklarımızın sahil temizliğine verdikleri önem biz yetişkinlere örnek oldu." diye konuştu. Kızkalesi ilk ve ortaokulu Müdürü Mehmet Ercan Bozoğlu ise öğrencilerin sahil temizliği yaparak bir farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.Öğrencilerden Şilan Fırat da sahillerin temiz olmasının önemine dikkati çekti.Sahil temizliğinin ardından öğrenciler, güzel havanın tadını çıkarıp oyunlar oynadı.
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