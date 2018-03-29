Öğrencilerden Mehmetçik vakfına 86 bin TL bağış

-Slogan atmaları

-Vali Kemal Çeber’in konuşması

-Dua edilmesi

-Öğrencilerden görüntü

-Salonda valinin konuşması

-Öğrencilerin makbuzları teslim etmeleri

-Detaylar



( KARABÜK -HD)- Minik kalplerden Mehmetçiğe anlamlı destek KARABÜK



- Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan Mehmetçiğe moral desteği için Karabük’ün merkezinde bulunan okullarda yürütülen kampanya kapsamında öğrencilerin okul harçlıklarından arttırarak topladıkları 86 bin TL’yi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı’na bağışladı. TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışlanan paraların dekontlarını Vali Kemal Çeber’e teslim etmek üzere Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Aydınlıkevler Ortaokulu Müdürlüğü tarafından okul aile birliği üyeleri, öğretmenler, servis araçları, veliler, öğrenciler ve bölge esnafının katıldığı araçlarla kortej düzenlendi.

Şehir turunun ardından Hükümet Konağı bahçesinde sona eren kortej, öğrencilerin hep bir ağızdan söyledikleri “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı ve tüm şehitler için yapılan dua ile sona erdi. Makamda toplantısını yarıda keserek Valilik bahçesine inen Karabük Valisi Kemal Çeber, gördüğü tablo karşısında çok gururlandığını söyledi.



Çeber, “Bu ortamı gören, duyan herkes çok gururlanacaktır. Sizler vatanınızı, milletinizi ne kadar çok sevdiğinizi gösterdiniz. Şehitlere ne kadar sahip çıktığınızı ve gazileri ne kadar önemsediğinizi bugünkü tablo ile bir kez daha ifade ettiniz. Beni çok gururlandırdınız. Karabük zaten değerleri, milli ve manevi hassasiyetleriyle bilinen ve bu konularla öne çıkan bir il. Sizler bu bayrağı daha ileriye taşıyacağınızı ve bu hassasiyetleri daha güzel paylaşacağınızı bu davranışlarınızla gösteriyorsunuz. Harçlıklarınızdan arttırdığınız paralarla kahraman Mehmetçiklerimiz için bir şeyler topladınız. Benim sizlerden arzum bayrağın, devletin, vatanın ne demek olduğunu, bu kavramların içinin nasıl dolması gerektiğini çok iyi öğrenmeniz. Şehit ağabeylerinizin niye şehit olduğunu, nasıl ve ne uğrunda şehit olduğunu lütfen iyi öğrenin. Vatanımız, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için hepinize teşekkür ediyorum, hepinizle gurur duyuyorum.” dedi.

TSK Güçlendirme Vakfı hesabına yatırılan bağış makbuzlarını Vali Kemal Çeber’e teslim etmek üzere Valilik Toplantı Salonunda devam eden programa İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu, Aydınlıkevler Ortaokulu, Şehit Metin Arslan İlkokulu, Şirinevler İlkokulu, Şehit Nurettin Seki İlkokulu, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu, 5000 Evler Ömer Lütfü Özaytaç İlkokulu, 5000 Evler Şehit Cevdet Çay Ortaokulu, Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Aydınlıkevler İlkokulu, Mevlana İmam Hatip Ortaokulu, Fatih İlkokulu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve Fatih İmam Hatip Ortaokulu Müdürleri ile öğrenci temsilcileri katıldı.



