Öğrencilerden mahalle bakkalına destek - ELAZIĞ

- Öğrencilerin mahalle bakkallarına ziyaretlerinden detay - Bakkallarda çocukların mini tiyatro gösterisi - Esnafları ziyaret sırasında çekilen fotoğrafların okul koridorlarındaki sergisinden fon - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'nın konuşması - Elazığ Bakkallar Odası Başkanı Cebrail Top'un konuşması - Öğrencilerden Oğuzhan Kılıç'ın konuşması - Ahmet Hanifi Bardakçı'nın konuşmasıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da ortaokul öğrencileri "Bakkallara bakakalma, sev say yaşat" projesi kapsamında etkinlik düzenledi. Elazığ Bakkallar Odası ve Şehit Önder Pınar Ortaokulu işbirliği ile başlatılan "Bakkallara bakakalma, sev say yaşat" projesi kapsamında öğrenciler fardındalık yaratmak için her ayın 23'ünde 23 öğrenci bakkal ziyareti gerçekleştiriyor. Ardından gittikleri bakkallarda çektikleri resimleri okul koridorlarında sergiliyorlar. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, projenin bakkallara karşı farkındalık oluşturduğu için çok önemli olduğunu söyledi.
Bakkal kültürünün artık unutulmaya yüz tuttuğunu kaydeden Arslan, "Maalesef günümüz ekonomisinde gelişen ve değişen dünya şartları ile birlikte büyük marketlerin ciddi baskısı altında ticari faaliyetlerini yürütme adına büyük zorluklar yaşıyorlar. Bizler de bunları sahada görüyoruz. " dedi. Elazığ Bakkallar Odası Başkanı Cebrail Top her ayın 23'ünde 23 farklı öğrenci ile mahalleleri gezdiklerini belirterek, "Gençleri büyük AVM kültüründen çekip yerel esnaflarımıza yerel ürünlerimize nasıl katkı sağlarız diye çalışıyoruz. Bu anlamda ben yerel esnaflarımıza yerel ürünlerimize vatandaşlarımızın büyük katkı sağlamasını istiyoruz. " diye konuştu. Öğrencilerden Oğuzhan Kılıç öğrenciler olarak çok nemli bir projede yer aldıklarını ve yaptıkları etkinlikler ile başarıya ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.
Bakkal kültürünü daha çok filmlerde gördüğünü vurgulayan Ahmet Hanifi Bardakçı ise "Bakkalların sıcak samimi tavırlarını büyük marketlerde göremiyoruz." dedi.
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