Öğrencilerden ihtiyaç sahibi ailelerin evine bakım onarım desteği - DİYARBAKIR
- Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden genel görüntü - Öğrencilerin çalışmış olduğu atölyeden görüntü - Atölyede yapılan maketlerin görüntüsü - Yardım için hazırlanan dolapların ailelere teslim edilmesi - Okul müdür yardımcısı İbrahim Halil Biçici'nin açıklamaları - 4 yetim kardeşine baktığını anlatan Evin Kır'ın açıklamaları - Hamdusena Manaz'ın açıklamalarıÖğrencilerden ihtiyaç sahibi ailelerin evine bakım onarım desteği - Diyarbakır 'ın Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, uygulanan proje kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor - 4 yetim kardeşine bakan Kır: - "Babamız vefat etti, annemiz de bizi bırakıp gitti. Amcam ve dedem bize bakıyor. Meslek lisesi öğrencilerine ve öğretmenlere yaptıkları yardımdan dolayı çok teşekkür ediyoruz"DİYARBAKIR (AA) - Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, proje kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bakım ve onarım yapıyor.Okulda uygulanan, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında öğrenciler, ilçede ihtiyaç sahibi oldukları önceden belirlenen ailelerin evinde tespit edilen eksiklere göre çalışma gerçekleştiriyor.Okul müdür yardımcısı İbrahim Halil Biçici, yaptığı açıklamada, proje ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Dekorasyon Metal ve Elektrik Elektronik Bölümü'ndeki öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaç sahibi ailelerin mobilya bakımlarını yaptığını, elektrik tesisatlarını yenilediğini söyledi.
Biçici, ilk etapta okulun bulunduğu Yenişehir Mahallesi'nin muhtarı ile ihtiyacı olan ailelerin tespit edildiğini, bu çerçevede ailelere yardımları yapmaya başladıklarını anlattı. - Aileler memnunProje ile ziyaret edilerek evlerindeki eksiklerin giderildiği aileler memnuniyetlerini dile getirdi.4 yetim kardeşine baktığını anlatan Evin Kır da kendilerine sunulan destekten duydukları mutluluğu ifade etti. Kır, "Babamız vefat etti, annemiz de bizi bırakıp gitti. Amcam ve dedem bize bakıyor. Meslek lisesi öğrencilerine ve öğretmenlere yaptıkları yardımdan dolayı çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Hamdusena Manaz, yeni evlendiklerini dile getirerek, evde bazı eksiklerinin bulunduğunu söyledi.
Kendilerine mobilya getirildiğini, evin elektrik tesisatına bakım yapıldığını anlatan Manaz, "Bize büyük katkı sağlandı. Okul müdürümüz, muhtarımız herkes bize yardımcı oldu. Herkese teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.