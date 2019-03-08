Öğrencilerden 'Hayat paylaştıkça güzeldir' notu ile kampanyaya destek - SİİRT
Öğrencilerden "Hayat paylaştıkça güzeldir" notu ile kampanyaya destek - SİİRT - Siirt Mehmetçik İlkokulu binası - Öğrencilerin oyuncakları okula getirmesi - Okul bahçesindeki öğrenciler - Öğrencilerin oyuncakları raflara dizmesi - Oyuncaklardan detaylar - Okul Müdürü Mustafa Özkoyuncu'nun konuşması - Rehber Öğretmeni Emine Bohçacı'nın konuşması - Öğrencilerin getirdikleri oyuncaklar hakkında bilgi vermesiÖğrencilerden "Hayat paylaştıkça güzeldir" notu ile kampanyaya destekSİİRT (AA) - Siirt Mehmetçik İlkokulu öğrencileri, sosyal medyada oyuncağı olmayan köy okulu öğrencileri için başlatılan kampanyaya, "Hayat paylaştıkça güzeldir" notu ile destek sundu.Okul Müdürü Mustafa Özkoyuncu, öğrenciler arasında hem yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerin oyuncaklara ulaşmasını sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.
Kampanyaya tüm öğrencilerin destek sunduğunu ifade eden Özkoyuncu, "Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında geçen haftalarda aynı anda bin 500 öğrencinin katılımıyla kitap okuma çalışması yaptık. Bu hafta da köy çocuklarına oyuncak kampanyası başlattık. Öğrenciler evlerindeki oyuncakları köylere göndermek üzere getirdi. Kendilerini kutluyorum. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimiz arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlıyoruz." şeklinde konuştu. Rehber öğretmen Emine Bahçeci de oyuncağa ulaşamayan çocuklara böyle bir imkan sağlamak için bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.
Her çocuğun oyuncaklarla oynamasını önemsediklerini belirten Bahçeci, "Öğrencilerin getirdikleri paketleri açtığımız zaman o kadar güzel notlar çıktığı ki duygulandık. Çocuklar paketlere, 'güzel kardeşlerimize bizden güzel hediyeler', 'biz oynadık sıra sizde', 'oynadıkça bizi hatırlayın', 'hayat paylaştıkça güzeldir' notları yazmış." diye konuştu. Öğrencilerden Yusuf Mert Hökelekoğlu, bu oyuncaklarla çok oynadığını, oynama sırasının köy okulunda okuyan çocuklara geldiğini belirtti. Kampanyaya çok sevdiği Duru adındaki bez bebeği ve Maviş adındaki oyuncak köpeğini getiren Deniz Bahçeci de oyuncağın üzerine, "Lütfen oynadıkça bizi hatırlayın" notunu ekledi.Okul idarecileri ve rehber öğretmenlerin girişimleriyle toplanan oyuncaklar okulun kütüphanesinde kolilerde toplanarak, 4 köy okuluna gönderilecek.
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