Öğrencilerden 15 Temmuz koreografisi havadan görüntülendi

-öğrencilerin yazıyı yazması

-bayrak ve pankartın açılması



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da bir okulda 15 Temmuz Şehitlerini anmak için, 251 öğrenci ile koreografi hazırlandı. Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitlerini anmak için 251 öğrenci ile özel bir koreografi çalışması yaptı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler bedenleri ile ‘15 Temmuz’ yazdı. Ardından Türk bayrağı ve ‘Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız’ pankartı açıldı. O anlar havadan da görüntülenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

