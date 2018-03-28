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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrenciler ve protokol birlikte kitap okudu

Öğrenciler ve protokol birlikte kitap okudu

Kitap okuma etkinliğinden detay

Kitap Okuma Karahisar Lise Öğrenci Öğrenciler Düşünür 

-Ak parti İl Başkanı röp.
-Vali Yardımcısı röp.
-Öğrencilerle röp.

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- 54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da da 'Kitap Okuyoruz’ projesi kapsamında ‘Okumak Değiştirir’ sloganıyla kitap okuma etkinliği yapıldı. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Afyonkarahisar’da da kent meydanında bulanan Antpark’ta bir araya gelen üniversite öğrencileri, lise öğrencileri ve il protokolü hep birlikte kitap okudular. Merdivenlerin üzerine oturarak gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinde öğrenciler kitap okuma alışkanlığına vurgu yaptılar. Kitap okuyan bir nesil yetişmesi için bir nebzede olsa katkıda bulunmak adına böyle bir etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyan öğrenciler herkesi kitap okumaya davet etti. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, kitap okuma etkinliğine katılarak, kitabın çok derin bir hazine olduğunu ifade etti.
Kitabın içinde çok derin bir deryanın olduğuna dikkat çeken Yurdunuseven, “Sadece tek yönlü kitap değil, her yönlü kitap düşünürsek dünyanın bilgisi bunun içinde yaşıyor. Tabi teknolojiyle birlikte kitap okuma alışkanlığı biraz zayıfladı. İnsanlar artık internet üzerinden bazı şeyleri yapıyorlar ama ne açıdan olursa olsun ister kitabın yüzünden olsun, ister interler üzerinden olsun kitap okumak insanın bilgisini ve derinliğini arttırır. Kitap okuyun, düşünün ve ufukunuz genişlesin” dedi.
Vali Yardımcısı Cafer Sarılı ise "Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti de ‘oku’ ayetidir. Biz bugün öğrencilerimizle beraber Kültür İl Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu kitap okuma etkenliklerinde bir araya geldik. Burada bizim yaptığımız sembolik zaten. Kitap okuma alışkanlığını geliştirmek, onlarla beraber aynı etkinlikte bulunuyoruz bugün. Ben şuanda mesala Kur’an-ı Kerim’in mealini okuyorum. Bütün öğrenci arkadaşlarımı Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealini okumalarını tesviye ediyorum. Bugün müftülüğümüzle 150 adet kadar Kur-an’ı Kerim’in Türkçe mealeni az önce öğrenci arkadaşlarımıza dağıttık. Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığının kazandırılması hem kendileri açısından, hem iz açısından çok faydalı ve yararlı olacaktır” diye konuştu.

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