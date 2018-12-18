Öğrenciler ve öğretmenlerden Kızılay’a kan bağışı

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- Kızılay ile Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Fatsa Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri kan bağışında bulundu. Düzenlenen kan bağışına okul velileri ve vatandaşlar da katılarak destek verdi. 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda gerçekleşen kan bağışı kampanyasına katılım yüksek olurken Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya da kan bağışına destek verdi. Toplumsal sorumluluk kapsamında uygulanan proje kapsamında Kızılay’a kan bağışı kampanyası düzenlediklerini ifade eden Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Öğrencilerimiz, öğretmenler ve aileleri ile birlikte kan bağışında bulundular. İnsan hayatında devamlı lazım olan kana devamlı ihtiyaç vardır. Yılda birçok kez projeyi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz kan bağışı kampanyalarına vatandaşları da davet ediyor ve amacına uygun bir şekilde projemizi gerçekleştiriyorlar” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kan bağışı kampanyasına destek verdikleri için teşekkürlerini belirten Fatsa Kızılay Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, “Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri ile başlanan proje kapsamında kan bağışlarını alıyoruz. Karşılık beklemeden tanımadıkları insanların hayatlarını kurtarmak için bağış yapan iyilik sever kardeşlerimizi minnettarız. İlk defa 18 yaşını doldurmuş bir çok gencimiz proje kapsamında kan bağışında bulundular” diye konuştu.

Öğrenciler ise Kızılay’a kan bağışında bulundukları için mutluluklarını ifade etti.



