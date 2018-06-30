Öğrenciler TYT’yi değerlendirdi

-Merve Arıseven röportajı

-Doğukan Erdoğan röportajı

-Murat Yılmaz röportajı

-Zeynep Kodas röportajı

-Özlem Çiftçi röportajı

-Özge Ece Çiftçi röportajı



( ANKARA ) ANKARA



- YKS kapsamında bugün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Sınavdan çıkan öğrencilerden bazıları sınavı zor bulurken, bazıları ise “çok kolaydı” dedi.

Üniversiteye gitmeye hak kazanacak öğrencilerin belirleneceği YKS’nin ilk aşaması olan Temel Yeterlilik sınavı sona erdi. 12.30’da biten sınavın ardından salonlardan çıkan öğrenciler sınavı değerlendirdi. Sınavdan çıkan Kürşat Karakaya, “Sınav çok kolaydı. Sorular oldukça temel diyebileceğimiz sorulardı” şeklinde düşüncesini aktardı. 3 kez sınava girdiğini belirten Karakaya, önceki sistemle yeni sistemi şöyle karşılaştırdı: “Mantık olarak aynıydı, sadece konular ilkokul ya da ortaokul konularındaki yeterliliğin ölçülmesi için gayet kolaydı.” En son 2015’te sınava girdiğini ve hali hazırda bir okulda okuduğunu belirten Merve Arıseven ise “Bizim girdiğimiz döneme göre konular çok hafifletilmişti, basit bir sınavdı. Özellikle Türkçe ve sosyal bilimler çok basitti” dedi.

İkinci üniversiteyi okumak için sınava giren Doğukan Erdoğan ise “Bilgilerim taze mi, yerinde duruyor mu kontrol etmek için sınava girdim. Bu sınav daha zordu, Türkçe daha zordu, matematik daha zordu” şeklinde konuştu.

Sınavdan çıkan Murat Yılmaz ise“Sınav güzeldi, yalnız, süre yetersizdi yalnız. Özellikle matematik soruları güzeldi. Türkçe’de paragraflar çok uzundu, yetiştiremediğim sorular oldu” ifadesini kullandı. Üçüncü üniversiteyi okumak için sınava girdiğini söyleyen eski sistemle karşılaştırdığında yeni sistemdeki sınavı daha zor bulduğunu ifade etti.

“Türkçe de matematik de yoruma dayalıydı, bilgi gerektiren sorulardı” dedi.

Anne-kız sınavdan çıktı Kızıyla birlikte aynı okulda ve aynı katta sınava giren Özlem Çiftçi ise “Sınav güzel geçti. Özellikle Türkçe soruları çok zordu. Soruyu okuyorsunuz, şıkları okurken soruyu unutuyorsunuz. Kızım ne der bilmiyorum” dedi.

Özlem Çiftçi’nin kızı Özge Ece Çiftçi ise “Geçen sene de girdiğim için bu sene daha rahattım ama gerçekten geçen seneye göre kolaydı” dedi.

Anne Çiftçi, “Kim daha yüksek puan alır?” sorusuna ise “Kızım beni geçer herhalde” diye karşılık verdi.

