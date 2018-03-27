Öğrenciler trende kitap okudu

-trene binmeleri

-trende kitap okumaları

-Vali yardımcısı açıklama

-öğrenciler konuşma



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’da ilkokul öğrencileri yanlarında getirdikleri kitaplarla trene binerek sefer süresi boyunca kitap okudu. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile TCDD İzmir Bölge Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 26-30 Mart Kütüphane Haftası dolayısıyla “Trende Kitap Okuyoruz” etkinliği kapsamında Efeler Cumhuriyet İlkokulu’nda okuyan 60 öğrenci trende kitap okudu. TCDD Denizli- Söke seferini yapan trene Aydın Gar’ından yolcularla birlikte binen öğrenciler kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturmak amacı ile yapılan trende okuma etkinliğinde hem kitap okudular, hem de keyifli vakit geçirdiler. Efeler Cumhuriyet İlköğretim Okulu’ndan 60 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Aydın Tren Garı’nda ellerinde ‘Trende kitap okuyoruz” dövizleriyle buluşan öğrenciler, bir süre treni beklerken durakta kitap okudu. Daha sonra öğretmenleri eşliğinde istasyonda trene binen öğrenciler, trenin devam ettiği güzergah boyunca okuma etkinliğini sürdürdüler. Öğrencilere, Aydın Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, TCDD Taşımacılık A.Ş. Bölge Koordinatörü Habil Emir ve öğretmenler de eşlik etti. Öğrenciler kitap okumayı çok sevdiklerini ve trende kitap okumaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi. Etkinliğe katılan Aydın Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, kitap okumanın son derece önemli olduğunu ifade ederek, “Trende kitap okuyoruz etkinliği düzenledik. Bu etkinlikte öğrenciler kitaplarını alarak trene bindi. Farklı bir deneyim ve farkındalık oluşturmaya çalıştık. Öğrencilerimizin boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmeleri, televizyon ve internet bağımlılığından kurtularak kitap okumanın ehemmiyetinin farkına varmaları, bireysel gelişimlerini sağlamaları amacıyla bu etkinliği yaptık. Aydın Valiliği olarak tüm kurumlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Efeler Cumhuriyet İlkokulu 2’inci sınıf öğrencisi Meyfa Toker, Kütüphaneler Haftası nedeniyle trende kitap okumaya geldiklerini ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

“Trende Kitap Okuyoruz” etkinliği öğrencilerin tekrar tren ile Aydın’a dönmesi ile son buldu.

