-Çocukların oyuncaklarla oynaması

-Çocuklar röp.

-Okul müdürü röp.

-Ödül töreni.

-Katılımcıların oyuncakları incelemesi



( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL) Öğrenciler şekerpancarından "drone" yaptı- Kahramanmaraş’ta Geçit Ortaokulu öğrencileri, ‘Şeker Tadında Oyuncak’ yarışması kapsamında tamamı şekerpancarından drone, biçerdöver, traktör ve kamyon gibi oyuncaklar yaptı- Yarışmada şekerpancarına yepyeni bir boyut kazandırarak biçerdöver, termik santral ve tekne yapan öğrenciler bisiklet ödülünün sahibi oldu KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Geçit Mahallesi’nde bulunan Geçit Ortaokulu öğrencileri, ‘Şeker Tadında Oyuncak’ yarışması kapsamında tamamı şekerpancarından drone, biçerdöver, traktör ve kamyon gibi oyuncaklar yaptı. Yarışmada dereceye, şekerpancarına yepyeni bir boyut kazandırarak biçerdöver, termik santral ve tekne yapan öğrenciler girerek bisiklet ödülünün sahibi oldu. Elbistan’da, uzun yıllar önce çocukların en büyük eğlencesi olan şekerpancarından oyuncak yapma geleneği, Geçit Ortaokulu’nda düzenlenen ‘Şeker Tadında Oyuncak’ yarışması ile yeniden hayat buldu. Öğrenciler, özellikle babalarının çocukken en büyük oyun aracı olan şekerpancarından oyuncak yapmak için hummalı bir çalışma içerisine girdi. Yaklaşık 1 aylık sürenin ardından şekerpancarından yapılmış birbirinden ilginç onlarca oyuncak görücüye çıktı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve oyuncakların sergilenmesi amacıyla okulda tören düzenlendi.

Törene, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Koordinatörü Ali Mazhar Türk, Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alpaslan Ceran, Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, yarışmanın sponsoru Mutlucan Şeker Fabrikası Müdürü Şinasi Altınel, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini kestikten sonra öğrencilerin, aileleri ile birlikte yaptıkları şekerpancarından oyuncakları inceleyen Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş ve katılımcılar, öğrencilerin her ayrıntısını düşünerek ortaya çıkardıkları eserler için tebrik ettiler. Serginin gezilmesinin ardından dereceye giren öğrencilere bisiklet ödülleri verildi.

Törende dereceye giren öğrencilere ayrıca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından da çeşitli hediyeler verildi.

Tören sonunda açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Turabi Kılınç, Elbistan’da yıllar önce çocukların en büyük eğlencesinin ‘şekerpancarından oyuncak’ yapmak olduğunu söyledi.



Yeni neslin de bu kültürü öğrenmeleri ve plastik oyuncaklar yerine kendi yaptıkları oyuncaklarla oynamalarını amaçladıklarını vurgulayan Kılınç, “Şeker Tadında Oyuncak adlı bir yarışma düzenledik. Çocuklarımızın plastik oyuncaklar yerine kendi kültürlerine ait oyuncaklarla oynamasını istiyoruz. Yabancılara benzememek için kendi kültürümüzü, kendi oyunlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Biz, plastik oyuncak yerine kendimizden bir şeyler katabildiğimiz pancardan yapılan oyuncakları gelecek nesillerimize aktarabilmek amacıyla bu organizasyonu yaptık. Çocuklarımızı da bu yönde yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımızın aileleri ile bu yarışmaya hazırlandılar. Böylece beraber vakit geçirdiler. Birliktelik sağladılar. 1 aydır çok güzel bir emek oluştu. Velilerimiz de bundan çok memnun oldu. Geçmişte biz, pancarla değişik oyuncaklar yapardık. Ama o oyuncaklar daha çok traktör, kamyon kağnı gibi geçmişe ait daha eski şeyler üzerinde oluşurdu. Ama şimdiki nesle baktığımızda çocuklarımız drone yapıyor, helikopterler, tanklar yapıyor. Daha yeni ve teknolojik aletlere yöneliyor. Daha farklı oyuncaklarımız ortaya çıktı. Bu yarışmadaki temel amacımız, şekerpancarının tanınması ve gelenekselleştirmek istiyoruz. Mutlucan Şeker Fabrikası da bize bu konuda destek olacak. Bu yarışmamızda dereceye giren öğrencilerimize de Mutlucan Şeker Fabrikası’nın sponsorluğunda bisiklet hediye ettik. Tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Daha önceden hiç pancardan oyuncak yapmadıklarını belirten çocuklar ise, çok emek verdiklerini söylediler. Çocuklar da babalarının küçükken oynadıkları oyuncakları yapmaktan büyük zevk aldıklarını dile getirdiler. Organizede katılımcılara, pişirilmiş pancar ikram edildi.

