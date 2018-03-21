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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrenciler şehitlerin anısına dergi çıkardı

Öğrenciler şehitlerin anısına dergi çıkardı

Öğrencilerin dergiyi incelemeleri

Beraberlik Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Bağımsızlık 

-okul Müdürü Gülhan Acar röp
-Öğrenci Fatma Saylan röp
-öğrenci Leyla Telçeken röp

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da 75.Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin de yardımıyla şehitler anısına Mizan adlı dergi çıkardı. 5 aylık süreç içerisinde tamamlanan dergi, 12 bölüm ve 80 sayfadan oluştu. Bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Gülhan Acar, “İlk kez bir okul dergisi çıkarmış bulunuyoruz. Mizan adını taşıyan dergimiz, Çanakkale, Afrin ve tüm şehitlerimize ithafen çıkarılmış bir dergidir. İlk kez çıkarılan ve ilk sayısı olan dergimizdeki amacımız tüm şehitlerimizi saygıyla yad etmektir. Öğrencilerimize şehadet ruhunu milli birlik ve beraberlik bilincini aşılamak olmuştur. Bu anlamda tüm şehitlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni nesil Türkiye topraklarının, bayrağının korunması adına çok büyük bir yürek taşımaktadır. Dergimiz genel olarak 12 bölümden ve 80 sayfadan oluşmaktadır. İlk bölümü önce vatan adını taşıyan bölümden oluşmaktadır. Zira vatan her şeyden önce gelir. Biz eğitimcilerin de ilk amacımız vatanına milletine, bayrağına, devletine bağlı bireyler yetiştirmektir” dedi.
Dergide yer almanın büyük bir gurur olduğunu belirten 10 .sınıf öğrencisi Fatma Saylan, “Edebiyat öğretmenim Songül hocamın bana gelip Çanakkale savaşını ve vatan sevgisini anlatan bir hikaye yazılmasını istediğinde küçük çaplı bir araştırma yaptım. Çanakkale savaşını anlatan videoları izledim. Sonra vatan ve bayrak için yanıp tutuşan insanları düşündüm. O zamanın şartlarını düşündüm. Ayaklarında ayakkabı bile olmayan yırtık elbiseleriyle sadece bağımsızlık için savaşan o insanları düşündüm. Bunları kalemime en iyi şekilde nasıl yansıtırım onu düşünerek kaleme aldım” diye konuştu.
Dergilerinin büyük uğraşlar sonucu yayınlandığını belirten 11. sınıf öğrencisi Leyla Telçeken ise “Öğretmenlerimiz ve müdürümüz sayesinde 5 ay gibi bir sürede dergimiz yayınlandı. Vatan aşkını ve şehitlerimizi düşünerek bunu nasıl kaleme dökebilirim dedim. Ve onu dergimize yansıttım. Çünkü onlar ya istiklal ya ölüm diyerek çıktılar bu yola. Bizde onu okurumuza yansıtmak ve herkesi haberdar etmek için böyle bir çalışma yaptık” ifadelerini kullandı.
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