Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğrenciler okulda solucan gübresi üretiyor - TOKAT

Öğrenciler okulda solucan gübresi üretiyor - TOKAT

- Okuldan ve öğrencilerden detay görüntüler - Öğrencilerin solucanlarla ilgilenmeleri - Öğrencilerden Muhammed Sevindik'in açıklaması - Öğrencilerden Nisa Nur Alkan'ın açıklaması - Okul Müdürü Fatih Peşmen'in açıklaması - Okul bahçesindeki yeşil alana öğrencilerin gübre dökmesi - Tokat 'ın Zile ilçesinde Necmi Muammer Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde solucan gübresi üretiminde görev alıyor - Okul müdürü Fatih Peşmen: - "Elde ettiğimiz gübreyi okulun yeşil alanlarında kullanıyoruz. Öğrencilerimiz de farklı bir etkinlik yapmış oldu"TOKAT (AA) - Tokat 'ın Zile ilçesindeki bir ortaokulda, öğrenciler solucan gübresi üretiyor.Necmi Muammer Ortaokulu öğrencileri, okulun zemin katında oluşturulan alanda öğretmenleri gözetiminde yaklaşık 1 yıldır solucan gübresi üretimi yapıyor. Geçen yıl 30 bin solucanla başlanılan gübre üretiminde solucan sayısı, bu yıl 1 milyona ulaştı.Okul müdürü Fatih Peşmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda solucanlardan doğal gübre elde ettiklerini söyledi.

Çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Tarım Projesi" kapsamında geliştirdiklerini belirten Peşmen, "Elde ettiğimiz gübreyi okulun yeşil alanlarında kullanıyoruz. Öğrencilerimiz de farklı bir etkinlik yapmış oldu. Bir şeyler yaptıklarını hissettiler. Zamanı gelince inşallah bunu kooperatif haline getireceğiz. Böylece solucan gübresini satarak okulumuzun ihtiyaçlarını kendimiz karşılamayı düşünüyoruz." dedi.
Okulun 8. sınıf öğrencisi Muhammed Sevindik de evlerinden marul artıkları, yumurta kabukları gibi atıkları getirip solucanlara verdiklerini anlattı.Öğrencilerden Nisa Nur Alkan ise solucan gübresi üretiminde yer almaktan mutlu olduğunu kaydetti.

Solucan Gübresi Kooperatif Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı