Öğrenciler okulda solucan gübresi üretiyor - TOKAT
- Okuldan ve öğrencilerden detay görüntüler - Öğrencilerin solucanlarla ilgilenmeleri - Öğrencilerden Muhammed Sevindik'in açıklaması - Öğrencilerden Nisa Nur Alkan'ın açıklaması - Okul Müdürü Fatih Peşmen'in açıklaması - Okul bahçesindeki yeşil alana öğrencilerin gübre dökmesi - Tokat 'ın Zile ilçesinde Necmi Muammer Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde solucan gübresi üretiminde görev alıyor - Okul müdürü Fatih Peşmen: - "Elde ettiğimiz gübreyi okulun yeşil alanlarında kullanıyoruz. Öğrencilerimiz de farklı bir etkinlik yapmış oldu"TOKAT (AA) - Tokat 'ın Zile ilçesindeki bir ortaokulda, öğrenciler solucan gübresi üretiyor.Necmi Muammer Ortaokulu öğrencileri, okulun zemin katında oluşturulan alanda öğretmenleri gözetiminde yaklaşık 1 yıldır solucan gübresi üretimi yapıyor. Geçen yıl 30 bin solucanla başlanılan gübre üretiminde solucan sayısı, bu yıl 1 milyona ulaştı.Okul müdürü Fatih Peşmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda solucanlardan doğal gübre elde ettiklerini söyledi.
Çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Tarım Projesi" kapsamında geliştirdiklerini belirten Peşmen, "Elde ettiğimiz gübreyi okulun yeşil alanlarında kullanıyoruz. Öğrencilerimiz de farklı bir etkinlik yapmış oldu. Bir şeyler yaptıklarını hissettiler. Zamanı gelince inşallah bunu kooperatif haline getireceğiz. Böylece solucan gübresini satarak okulumuzun ihtiyaçlarını kendimiz karşılamayı düşünüyoruz." dedi. Okulun 8. sınıf öğrencisi Muhammed Sevindik de evlerinden marul artıkları, yumurta kabukları gibi atıkları getirip solucanlara verdiklerini anlattı.Öğrencilerden Nisa Nur Alkan ise solucan gübresi üretiminde yer almaktan mutlu olduğunu kaydetti.