Öğrenciler Mehmetçiğe destek için farklı enstrümanlarla mehter marşı çaldı

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( YOZGAT - HD) YOZGAT



- Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, alışılmışın dışında bağlama, gitar, piyano, perküsyon, viyolonsel gibi farklı enstrümanlar eşliğinde mehter marşı söyleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde yaklaşık 2 haftalık çalışma sonucu çeşitli enstrümanlar eşliğinde hazırladıkları mehter marşını, Afrin’de mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek olmak için okulun orkestra salonunda sergilediler. Okul öğrencilerinden Cengizhan Sarıkaya, bu çalışma için 2 hafta boyunca hazırladıklarını söyleyerek “Bu çalışmayı Afrin’deki doğudaki bütün askerlerimize armağan olsun ve onlara birazda olsa moral vermek amacıyla böyle bir çalışma sergiledik” dedi.

Bağlama öğretmenin Okan Doruk ise “Bu çalışmanın asıl amacı farklı enstrümanlarla mehter marşlarını yorumlamak ve aynı zamanda Afrin’de bulunan askerlerimize destek ve moral vermekti. Farklı enstrümanlardaki amacımız ise mehteran olarak alışılmışın dışında batı enstrümanları ve Türk enstrümanları ile bu tür etkinliklerin yapılabileceğini göstermek istedik. Bu sayede askerlerimizde bizden bu şevki alarak gazalarını daha iyi yerine getirirler diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aytaş Şahin de “Öğrencilerimizle farklı enstrümanlarla Osmanlı zamanında kurulan mehteran takımının bir parçasını öğrencilerimizle seslendirdik. Burada farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu aynı zamanda Afrin’in kuşatılması ve orada görev yapan Mehmetçiklerimize moral ve motivasyon olması açısından ayın zamanda ülkemizde bulunan güzel sanatlar liselerinde bu tür çalışmaların olması düşüncesiyle yola çıktık. Mehter marşını seslendirdik farklı enstrümanlarla Batı müziği ve Türk müziği enstrümanlarıyla çalışma yaptık. Bunu da görev yapan Mehmetçiklerimize hediye ediyoruz” ifadelerine yer verdi. (AD-GF-

