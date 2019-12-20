Öğrenciler lösemi hastalarına dikkat çekti

-Öğrenciler

-Balonların Uçurulması

-Sait Uysal Açıklaması

-Öğrenci Röportaj

-Genel ve detay görüntüler



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak'ın Silopi ilçesinde lösemi hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gökyüzüne balon bırakıldı. Silopi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından lösemi hastalığına ve sorunlarına dikkat çekmek adına okul bahçesinde balon etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Lösemiye dikkat çeken yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan öğrenciler ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Maske takan öğrencilerde göğüslerine yapıştırdıkları harflerle lösemi yazdı. Etkinlikte yer alan öğrenciler lösemi hastaları için balon uçurduklarını ve hasta olan arkadaşlarını mutlu ettiklerini söyledi.



Her yıl 2-8 Kasım tarihlerinin Lösemi haftasının olarak kutlandığını ancak bu yıl bakanlığının verdiği talimat doğrultusunda tüm yıla yayıldığını anlatan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, "Sadece bir hafta olarak değil bir yıl boyunca lösemi hastalığına dikkat çekmek için yapıyoruz. Temel amacımız her yıl bin 500 çocuğumuz kan kanserine yakalanmaktadır. Buna dikkat çekmek adına toplumda farkındalık oluşturmak istedik" diye konuştu.

Öğrencilerden Zeynep İclal Aliağaoğlu çok anlamlı ve mutlu bir gün geçirdiklerini, okul müdürlerine teşekkür ettiğini söyledi.







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