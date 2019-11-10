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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
- Öğrenciler koreografi ile Atatürk'ü andı

- Öğrenciler koreografi ile Atatürk'ü andı

ÖĞRENCİLERİN OLUŞTURDUKLARI KAREOGRAFİ

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Sosyal Medya Öğretmen Lise Öğrenci Öğrenciler Okul Bahçesi 


- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı. Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir koreografi oluşturdu. Yaklaşık 300 öğrenci ve 2 öğretmeninin organizesi ile okul bahçesinde, Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı dolayısıyla saat 09.05 yazısı ve doğum yılı olan 1881 yazısı oluşturuldu. Görsel Sanatlar öğretmeni İbrahim Özkan ile Beden Eğitimi öğretmeni Azize Derya'nın organize ettiği yazının yanında Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açılan koreografinin görüntüleri, sosyal medyada da paylaşıldı. Okul müdürü Göksel Uysal, öretmen ve öğrencilerle beraber oluşturdukları 10 Kasım koreografisiyle çok güzel görüntüler ortaya çıktığını ifade etti.
(Tİ - EFE)
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