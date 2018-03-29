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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Öğrenciler geleceği yeşillendiriyor

Öğrenciler geleceği yeşillendiriyor

Ağaç ve çiçeklerin anaokulu, ortaokullar ve lise öğrencileri tarafından dikilmesine ait detaylar

Görme Engelli Öğretmenler Lise Öğrenci Öğrenciler Sosyal Sorumluluk 

- Öğrencilerle RÖP’ler
- Ağaç ve çiçeklerin anaokulu, ortaokullar ve lise öğrencileri tarafından dikilmesine ait detaylar
- Ana okulu Müdürü Serap Zincir ile RÖP.
- Ağaç ve çiçeklerin anaokulu, ortaokullar ve lise öğrencileri tarafından dikilmesine ait detaylar
- ASTED Genel Koordinatörü Namık Tuncel ile RÖP.

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 'Adil Sosyal Tüm Engelli Dostlar Grubu' öncülüğünde ilçedeki okulların öğrencileriyle birlikte ağaç ve çiçek dikimleri yapıldı. Orman Haftası nedeniyle; Ayvalık Orman İşletme Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen ağaç ve çiçek dikimlerine; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 17 okuldan 200’e yakın öğrenci katıldı.
Okulların bahçelerinden gerçekleşen ağaç dikimi etkinliklerine okulun öğretmenleriyle öğrenci velileri de destek verdi. Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğu öğrenilen, okul bahçelerinin ağaçlandırılmasının bir parçası olan ağaç ve çiçek ekimi etkinliğiyle, küçük yaşlardaki çocuklara ağaç ve doğa sevgisi aşılamasının hedeflendiği belirtildi. Her öğrencinin diktiği ağaç ve çiçeklere kendi isminin verildiği etkinliklerde; fıstık çamları fidelerinin yanı sıra; biberiye, kısa leylanti, taflan, altun taflan, yaprak destan kartopu ve leylak gibi çiçekler de toprağa kavuşturuldu. Yaklaşık 10 gün okul bahçelerinde süren etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan ASTED’in görme engelli Genel Koordinatörü Namık Tuncel, Ayvalık Orman İşletme Müdürü Deniz Meltem ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mustafa Yılmaz ile Körfez Bölge Sorumlusu Caner Boran’a katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Başlattığımız bu etkinlik kapsamında Ayvalık’ta ağaçsız ve çiçeksiz hiçbir okul kalmamasını hedefliyoruz. İsteyen vatandaşlarımız da bu etkinliğimize çiçek ve ağaç fidanlarıyla katılabilirler. Ben bu etkinliğimizde emeği geçen herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
(SS-BT)
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