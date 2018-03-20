Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Öğrenciler eski oyunlar ile teknoloji bağımlılığından uzak duruyorlar

Öğrenciler eski oyunlar ile teknoloji bağımlılığından uzak duruyorlar

-Etkinlikten görüntüler

Sosyal Medya Öğretmenler Öğretmen Cep Telefonu Öğrenciler 

--Öğrencilerin ve öğretmenlerin oyun oynaması
--Öğrencilerden görüntüler
--Okul Müdürü Durmuş Payas ile röportaj
--Öğrenci Ömer Can Lekesiz ile röportaj
--diğer detaylar

( KAYSERİ - ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri OSB Teknik Koleji tarafından koordine edilen ‘Çık Dışarıya Oynayalım’ Projesi ile öğrencilere eski oyunlar oynatılarak teknoloji bağımlılığından uzak durmaları sağlanıyor. Kayseri OSB Teknik Koleji tarafından koordine edilen ‘Çık Dışarıya Oynayalım’ Projesi ile öğrenciler eski oyunlar oynayarak teknoloji bağımlılığından uzak durmaya çalışıyor. Her hafta Çarşamba günleri okulun bahçesinde buluşan öğrenciler, nostaljik şarkılar eşliğinde birdirbir, seksek, yakar top ve beştaş gibi oyunlar oynuyor. Eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, etkinlik boyunca cep telefonlarını da kullanmıyor. Kayseri OSB Teknik Koleji öğretmenleri de, öğrencilere eşlik ederek, keyifli zaman geçiriyor. Proje hakkında bilgiler veren Kayseri OSB Teknik Koleji Müdürü Durmuş Payas, “Yaklaşık 5 ay önce kurduğumuz özel teknik kolejimizin öğrencilerini kaynaştırmayı sağlamak ve teknolojinin zararlı kısımlarından uzaklaştırmak amacıyla düzenlediğimiz projelerden bir tanesini daha uygulamaya koyduk. Öğrenciler tarafından çok güzel kabul gördü ve kabulü devam ettirmek istedik. Çocuklarımız aç ve hevesli. Bilgisayar mutlaka kullanılacak, teknoloji olması gerektiği gibi kullanılması gerekiyor ama öğrencilerimizi sosyal medyada ki zararlı etkilerinden ve sürekliliğinden kurtarmak için böyle bir çalışma yaptık. Eski mahalli oyunları öğrencileri öğretmek, bir sonraki kuşaklara da bu oyunları aktarmalarını sağlamak amacıyla yaptığımız bir projedir. Bu faaliyetlerin yılsonuna kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Projemizde 28 tan oyun belirlendi. Şuanda öğrencilerimiz birdirbir oynuyor. Yakar top, beş taş, yedi taş gibi oyunların hepsi öğrenciler tarafından her hafta Çarşamba günü boş zamanlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin hiç birinin elinde cep telefonu yok” ifadelerini kullandı. Öğrenci Ömer Can Lekesiz de, “Bu proje kapsamında cep telefonlarımızdan uzak durarak arkadaşlarımızla beraber eğleniyoruz. Telefonlardan uzak kaldığımız için arkadaşlarımızla daha da sohbet eder hale geldik. Okulda bazen ister istemez sıkılabiliyoruz ama bu proje ile okuldaki zamanımız daha iyi geçiyor.” Dedi. (AG-AÖ-
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı