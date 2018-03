Öğrenciler eski oyunlar ile teknoloji bağımlılığından uzak duruyorlar

--Öğrencilerin ve öğretmenlerin oyun oynaması

- Kayseri OSB Teknik Koleji tarafından koordine edilen ‘Çık Dışarıya Oynayalım’ Projesi ile öğrencilere eski oyunlar oynatılarak teknoloji bağımlılığından uzak durmaları sağlanıyor. Kayseri OSB Teknik Koleji tarafından koordine edilen ‘Çık Dışarıya Oynayalım’ Projesi ile öğrenciler eski oyunlar oynayarak teknoloji bağımlılığından uzak durmaya çalışıyor. Her hafta Çarşamba günleri okulun bahçesinde buluşan öğrenciler, nostaljik şarkılar eşliğinde birdirbir, seksek, yakar top ve beştaş gibi oyunlar oynuyor. Eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, etkinlik boyunca cep telefonlarını da kullanmıyor. Kayseri OSB Teknik Koleji öğretmenleri de, öğrencilere eşlik ederek, keyifli zaman geçiriyor. Proje hakkında bilgiler veren Kayseri OSB Teknik Koleji Müdürü Durmuş Payas, “Yaklaşık 5 ay önce kurduğumuz özel teknik kolejimizin öğrencilerini kaynaştırmayı sağlamak ve teknolojinin zararlı kısımlarından uzaklaştırmak amacıyla düzenlediğimiz projelerden bir tanesini daha uygulamaya koyduk. Öğrenciler tarafından çok güzel kabul gördü ve kabulü devam ettirmek istedik. Çocuklarımız aç ve hevesli. Bilgisayar mutlaka kullanılacak, teknoloji olması gerektiği gibi kullanılması gerekiyor ama öğrencilerimizi sosyal medyada ki zararlı etkilerinden ve sürekliliğinden kurtarmak için böyle bir çalışma yaptık. Eski mahalli oyunları öğrencileri öğretmek, bir sonraki kuşaklara da bu oyunları aktarmalarını sağlamak amacıyla yaptığımız bir projedir. Bu faaliyetlerin yılsonuna kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Projemizde 28 tan oyun belirlendi. Şuanda öğrencilerimiz birdirbir oynuyor. Yakar top, beş taş, yedi taş gibi oyunların hepsi öğrenciler tarafından her hafta Çarşamba günü boş zamanlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin hiç birinin elinde cep telefonu yok” ifadelerini kullandı. Öğrenci Ömer Can Lekesiz de, “Bu proje kapsamında cep telefonlarımızdan uzak durarak arkadaşlarımızla beraber eğleniyoruz. Telefonlardan uzak kaldığımız için arkadaşlarımızla daha da sohbet eder hale geldik. Okulda bazen ister istemez sıkılabiliyoruz ama bu proje ile okuldaki zamanımız daha iyi geçiyor.” Dedi. (AG-AÖ-