Öğrenciler CERN’e canlı bağlanıp bilim insanları ile görüştü

-Öğrencilerden detay

-Seminer verilmesi

-CERN'e canlı bağlantı

-Prof. Dr. Bilge Demirköz'ün konuşması

-Öğrencilerle röportaj



( KONYA ) KONYA



- Konya Bilim Merkezi, her yıl 52 ülkeden binlerce öğrencinin Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde yapılan deneylere katılıp canlı bağlandığı ve oradaki bilim insanlarıyla görüştüğü International Masterclass Etkinliği’ne ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Türkiye’nin farklı şehirlerinden 23 liseden öğrenciler katılarak önemli bir deneyim elde etti. Sosyal, kültürel ve daha birçok alanda ortaya koyduğu gelişmelerle her geçen gün daha sık adından söz ettiren Konya, önemli bir programa daha ev sahipliği yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğinde CERN International Masterclass Etkinliği, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Konya’daki okulların yanı sıra; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Denizli, Van, Trabzon illerinden 23 farklı liseden öğrenciler katıldı.

Gün boyu süren etkinlikler, ODTÜ Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Altuğ Özpineci ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün parçacıkların çarpışması ve söz konusu olayların istatistiki bilgileri konusundaki seminerleri ile başladı.

Öğrenciler böyle bir projede yer almaktan çok mutlu Seminerin ardından dünyanın farklı yerlerindeki diğer katılımcılarla deneyimlerini video konferanslar aracılığı ile paylaşan öğrenciler, CERN’de bulunan bilim insanlarına da sorularını iletme imkânı buldu. İkili gruplar halinde ve bilgisayar yardımı ile ATLAS Z deneyinde kaydedilmiş gerçek bir veri kümesini inceleme fırsatı bulan öğrenciler, böyle bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, dünya genelinde Türkiye’nin de bu alanda önemli bir noktada olduğuna vurgu yaptılar. “Türkiye’deki öğrencilerin seviyesi diğer ülkelerden düşük değil” Konya Bilim Merkezi’ndeki CERN International Masterclass Etkinliğini ve öğrencilerle birlikte gün boyu yaptıkları çalışmaları anlatan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, Türkiye’nin birçok ilinden gelen lise öğrencilerine önce teorik bilgiler verdiklerini ve bilimin geldiği son noktayı vermeye çalıştıklarını söyledi.



Demirköz, “CERN’e bağlandık ve Brezilya’dan Karadağ’a kadar birçok ülkeden üniversiteye bağlandık. Onların da bugüne kadar analiz ettiği binlerce olayı birleştirip daha yüksek bir istatistik elde ettik. Fiziğin gücü, yüksek istatistikte saklı ve bugün bunu birebir yaşadılar” diye konuştu.

Konya Bilim Merkezi’nde toplanan öğrencilerin ülkenin dört bir yanından geldiğini hatırlatan Bilge Demirköz, Türkiye’nin seviyesinin diğer ülkelerden asla düşük olmadığını, buradaki öğrencilerin bilgiye daha aç olduğu için daha meraklı ve bilgili olduklarını sözlerine ekledi.

