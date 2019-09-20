Öğrenciler barınaktan sahiplendiği sokak köpeğine okul bahçesinde bakacaklar

-Kumluca belediyesi veteriner Hekimi Sinan Ulusoy ile röp.

-Durali Yazıcı İlkokulu 2/B sınıf öğretmeni Zekeriya Coşgun ile röp.

-Çocukların yavru köpekle birlikte okul servisine binmeleri

-Öğrencilerin okul bahçesine gelerek öğrenci servisinden inmeleri

-Limon adı verdikleri yavru köpeği kulübesine götürerek kulübeye koymaları



( ANTALYA -ÖZEL)- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen barınaklardan sahiplenilen köpeklerin okul bahçesinde bakılması uygulaması Kumluca’da hayata geçirildi.- Minikler Limon’u sahiplendiler ANTALYA



- Barınaktan Limon ismini verdikleri yavru bir köpek sahiplenen öğrenciler, köpeği eğitim gördükleri okulun bahçesinde büyütecek.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen barınaklardan sahiplenilen köpeklerin okul bahçesinde bakılması uygulaması Kumluca’da hayata geçirildi. Kumluca Mavaikent mahallesinde eğitim veren Durali Yazıcı İlkokulu 2/B sınıfı öğrencileri Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden yavru köpek sahiplendi. Mavikent Durali Yazıcı İlkokulu 2/B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Zekeriya Coşgun himayelerinde, okul servisleriyle Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine geldiler. Burada bulunan Kumluca Belediyesine ait barınaktan yavru bir köpek sahiplenen çocuklar "Limon" adı verdikleri küçük dostlarıyla birlikte yeniden okul servislerine binerek okullarının yolunu tuttular.Sınıf Öğretmenleri Zekeriya Coşgun ile birlikte Mavikent Durali Yazıcı İlkokuluna gelen minik öğrenciler, beraberinde getirdikleri Limon adlı yavru köpeği kulübesine koydular. Eğitim gördükleri okulun bahçesinde yavru bir köpek beslediklerine çok sevinen öğrenciler, artık ona çok iyi bakacaklarını, her gün okula geldiklerinde Limon’a su ve yemek vereceklerini söylediler."Köpeğin kendileri ile beraber büyüdüğüne şahit olacaklar"Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy, “Mavikent Durali Yazıcı Öğrencileri bugün barınağımızdan köpek sahiplendiler. Kendi yaş gruplarına göre bu köpeği onlara sahiplendirdik” dedi.

Mavikent Durali Yazıcı İlkokulu 2/B sınıfı Öğretmeni Zekeriya Coşgun ise, "Okulların hem eğitim hem de öğretim faaliyetleri vardır. Biz sadece öğretim boyutuyla değil eğitim boyutuyla da ilgileniyoruz. Bunun için öğrencilerimizi okulun duvarları dışına çıkartıp farkındalık sağlamak için bir köpek sahiplenmek istedik. Bakanlığımızın da okullarda köpek sahiplenilmesi ile ilgili bir projesi var. Bizde bir yerden başlamak istedik. Okulumuzda oluşturduğumuz bir hobi bahçemiz var. Bitki yetiştiriyorduk. Bunun yanına da bir tane köpek koymak istedik. Kulübemizde var her şey hazır. İnşallah bu köpeğin kendileri ile beraber büyüdüğüne şahit olacaklar. Hem barınakların işlevini, bu canlılarında toplumumuzun bir parçası olduğunu bizle beraber yaşadıklarını fark edecekler. Büyüdüklerinde bir hayvan sahipleneceklerse bunun bir sorumluluğu olduğunu öğrenecekler” ifadelerinde bulundu.Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da belediyeye ait barınakta bulunan yavru köpekler için sosyal medya üzerinden sahiplendirme çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

