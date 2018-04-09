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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - MALATYA

Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - MALATYA

- Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması Malatya 'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralıMALATYA (AA) - Malatya 'da öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yunus Kaya idaresindeki 33 CYU 40 plakalı otomobil, Malatya - Elazığ karayolunun 9. kilometresinde Duhan Güleryüz'ün kullandığı 44 S 0729 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Yusuf, Gülşen ve Neslihan Yüksekdağ ile Tuba Nur ve Hacer Kaya yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Yusuf Yüksekdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Velileri tarafından tedbir amaçlı hastaneye getirilen 10 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hastane Öğrenci Servisi 

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