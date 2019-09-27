Öğrenci servisi şarampole devrildi - HAKKARİ

- Ambulansların hastaneye gelişi - Acil servis önünde bekleyen yaralı yakınları Hakkari 'de öğrenci servisi şarampole devrildi - Derecik ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Derecik ilçesinde, servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.İlçenin Gelişen Köyü Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs Serhatkale mevkisinde şarampole devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre 6 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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