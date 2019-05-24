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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Öğrenci servisi refüje çarptı: 7 yaralı - MUĞLA

Öğrenci servisi refüje çarptı: 7 yaralı - MUĞLA

- Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü - Olay yerinden görüntüler - Kazaya karışan servisten görüntüler - Bir öğrenci ile röportaj - Öğrencilerden görüntüler - Sürücü ile röportaj Muğla 'da öğrenci servisi refüje çarptı: 7 yaralı - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde öğrenci minibüsünün refüje çarpması sonucu 7 öğrenci yaralandı.Orhan Kaçar'ın kullandığı 48 S 0587 plakalı öğrenci minibüsü, Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'nda refüje çarptı.Kazada 7 öğrenci yaralandı. 112 Acil Servis ekibi, hafif şekilde yaralanan 5 kişiye olay yerinde müdahale etti. Yaralılardan 2'si Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazanın ardından Bodrum - Milas kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, servis minibüsünün refüje çarpması ve trafik ışıkları ve tabelaların devrilmesi yer alıyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Öğrenci Minibüsü Öğrenci Servisi 

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