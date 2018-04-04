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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrenci servisi markete girdi: 3 Yaralı

Öğrenci servisi markete girdi: 3 Yaralı

Kaza yapan araçlardan görüntü

İlk Müdahale Alışveriş Öğrenci Servisi Polis Ekipleri Öğrenci Velisi 

-Ambulanslardan görüntü
-Marketten görüntü
-Çocuğunu götüren öğrenci velisi
-Olayı anlatan genç
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) -- İçerisindeki öğrencilerle birlikte kaza yapan servis markete girerek durdu ADIYAMAN

- Adıyaman’da bir otomobille çarpıştıktan sonra duramayan ve içerisinde öğrenciler bulunan öğrenci servisi bir markete girdi. Yaşanan kazada 2’si müşteri 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Karababa idaresindeki 02 S 0098 plakalı öğrenci servisi ile Zeynep Sevim idaresindeki 02 LD 779 plakalı otomobil, 3.Çevre Yolu üzerinde çarpıştı. İki aracın çarpışmasıyla öğrenci servisi hızını alamayarak yol kenarında bulunan bir market içerisine daldı. Öğrenci servisi market içerisine girerek durabildi. Meydana gelen kazada, servis sürücüsü Hüseyin Karababa (36), ile markette alışveriş yapan Fatma Kılıç Aslan (27), ve Şeyma Kılıçaslan (2), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan araçlar yoldan ve market içerisinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SD-
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