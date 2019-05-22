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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 14 yaralı - DENİZLİ

Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 14 yaralı - DENİZLİ

- Kaza yerinden detay - Acil tıp uzmanı Dr. Gizem Görmez Özdemir ile röportaj - Güvenlik kamerası görüntüsüDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde cip ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10'u öğrenci 14 kişi yaralandı.Kudsi Kabalar yönetimindeki 20 S 0312 plakalı öğrencileri taşıyan minibüs, Ali Tartanel Caddesi'nde, Adil Kabaca'nın kullandığı 20 ABF 376 plakalı ciple çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan öğrenciler, itfaiyenin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.Kazada yaralanan araç sürücüleri ile 10'u öğrenci 14 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.Bu arada öğrencilerin cimnastik müsabakasına gittiği öğrenildi.

Hastane Kamera Öğrenci Servisi Polis Ekipleri Öğrenciler 

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