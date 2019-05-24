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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Öğrenci servisi direğe böyle çarptı: 7 öğrenci yaralandı

Öğrenci servisi direğe böyle çarptı: 7 öğrenci yaralandı

Kaza anı

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Öğrenci Servisi Öğrenciler 

-kaza yapan minibüs
-kaza sonrası öğrencilerini korku dolu gözleri
-kazadan genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servisi refüjdeki direğe tabelalarına çarptı. Kazada 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yokuşbaşı Mahallesi'nde Orhan K. yönetimindeki 48 S 0587 plakalı öğrenci servisi, Bodrum’un girişinde kontrolden çıkarak refüjdeki direğe ve trafik levhalarına çarptı. Panik halinde minibüsten inen öğrenciler neye uğradıklarını şaşırdı. Vatandaşların yardımıyla yolun karşısına geçirilen öğrencilerden 7’si hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla 2 öğrenci Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı, 5 öğrenci ise olay yerinde ayakta tedavi edildi. Bir müddet yol trafiğe kapanırken trafik polisleri yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastanede tedavi gören öğrencilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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