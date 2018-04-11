Oğlunun tedavisi için anahtarlık yapıp satıyor

--Ali Ege'ye evde tedavi yapılırken genel detay görüntüler

--Ali Ege ve annesinin diyaloglarından görüntü

--Mevlüde Irmak ile röportaj



( İZMİR - ÖZEL)- Yaptığı ürünleri @ege_icinelele isimli Instagram adresinden satıyor İZMİR



- Mevlüde Irmak (30), Serebral Palsi, otizm ve epilepsi rahatsızlıkları bulunan 5 yaşındaki oğlu Ali Ege’nin tedavi masraflarını karşılamak için el emeği göz nuru anahtarlıklar yapıp sosyal medya üzerinden satıyor. 30 yaşındaki Mevlüde ve Engin Irmak çiftinin ilk çocukları Ali Ege, erken doğuma bağlı beyin kanaması geçirdi. Beyinde doku kaybı nedeniyle görme alanı da zedelenen Ali Ege’nin, Serebral Palsi’nin yanı sıra otizm ve epilepsi rahatsızlıkları da bulunuyor. Irmak ailesi, Ali Ege’nin tedavi masrafları için İzmir Valiliği üzerinden açılan kampanya ile yardım aldı. Bu yardımlar sayesinde oğlunun tüm tedavi ihtiyaçları karşılanan anne Mevlüde Irmak, konuşamayan ve rahat hareket edemeyen Ali Ege’nin ağzından 4 yıl sonra ilk kez “Anne” kelimesini duydu, destek vererek de olsa yürüdüğünü görebildi. Oğlunun daha iyi bir durumda olması için tedavisini sürdürmek zorunda olan anne Mevlüde Irmak, 6 aydır bu masrafları karşılayabilmek için anahtarlık yapıp satıyor. Valilik üzerinden gelen yardımın kısa bir süre sonra biteceğini, anahtarlık satışlarının da eskisine nazaran azaldığını belirten anne, yaptığı ürünleri @ege_icinelele isimli Instagram adresinden satıyor. “‘Anne’ demesini 4 sene bekledim” Ali Ege 6 aylıkken fizik tedaviye başladıklarını ifade eden Mevlüde Irmak, “Oğlum o zamanlar konuşamıyordu, rahat hareket edemiyordu. Sadece duyuyordu. Ben hep sabahlara kadar ona kitap okudum. Oturamıyordu ama bir şekilde bağlayıp onu sallıyordum. Parka gittiğimizde yürüyemiyordu ama arkasından destek olup yürütmeye çalışıyordum. Süreç çok zor geçti ama Valilik üzerinden açılan yardım kampanyası ile oğlumun ihtiyacı olan tüm tedavilerini karşılamaya başladım ve 4 yaşından sonra tedaviler cevap verdi. Ali Ege emeklemeye başladı, konuşmaya başladı.

Şimdi kendi derdini anlatabiliyor. İlk kez 4 yaşında ‘anne’ dedi.

‘Anne’ demesini 4 sene bekledim. Bu çok farklı bir duyguydu. Belki başkalarına ‘anne’ kelimesi çok basit gelebilir ama benim için çok özeldi. Artık ona seslendiğimde ‘bir tanem, aşkım’ diye cevap alıyorum” diye konuştu.

“Başkasının çocuğuna bakmaya gidiyordum” Oğlunun tedavilerinin çok masraflı olduğunu dile getiren Mevlüde Irmak, anahtarlık yapıp satması ile ilgili şunları söyledi: “Eşim şu an işsiz. Yardım kampanyasından gelen para bitmek üzere. Bir arkadaşım sayesinde oğlumun tedavi masrafları için anahtarlık yapmaya başladım. Anahtarlık satarak oğlumu fizik tedaviye götürüyorum. İki çocuğum var. Onlar uyuyunca gece anahtarlık yapıyorum. Ali Ege’yi fizik tedaviye götürürken siparişleri teslim ediyorum. Daha önce Ali Ege’yi bırakıp yarım gün ev işine gidiyordum. Hatta oğlumu bırakıp başkasının çocuğuna bakmaya gidiyordum ama şimdi anahtarlık yaparak ihtiyaçları karşılamaya çalışıyorum. Şu an anahtarlık satışları çok fazla değil. Bu yüzden oğlumu sadece iki gün fizik tedaviye götürebiliyorum.” (CA-ÖA)

