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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını öne süren anne ile HDP'liler arasında gerginlik

Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını öne süren anne ile HDP'liler arasında gerginlik

HDP'liler ile aile fertleri arasındaki gerginlik

A Haber Oturma Eylemi Suç Duyurusu Cep Telefonu Basın Mensupları 

-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - Anne Hacire Akar'ın eylemi devam ettiği sırada HDP'liler aileye müdahalede bulununca ortalık karıştı DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da çarşamba gününden bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın (22), HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, HDP il başkanlığı binasının girişinde oturma eylemini 3. gününde de sürdürüyor. Akar ailesinin bekleyişi sırasında HDP'liler basın mensuplarına ve aileye müdahalede bulununca aile fertleri ve Akar ailesi HDP'lilere tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlikte anne Hacire Akar, "Cenazem buradan çıksa ben kalkmam" diyerek tepkisini dile getirdi. Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Akar ailesinin oğlu Mehmet Akar, çarşamba günü çıktığı evine dönmedi. Oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanının görevden alınarak, yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu görmüş son olarak da HDP İl Başkanlığındaki bir çalışanla görüşme yaptığını tespit etmişti. Bunun üzerine anne Hacire Akar, HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, çarşamba günü Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki HDP il binasına gelerek eylem başlatmıştı. Oturma eyleminin 3. gününde anne Hacire Akar'a aile fertlerinden de destek gelmiş ve 5 kadın daha destek amaçlı HDP il binasının ana giriş kapısının önünde yere serdikleri halıda oturma eylemlerini sürdürdükleri sırada çekim yapan basın mensupları ile oturma eylemi yapan kadınlara HDP'liler tepki gösterdi. HDP'lilerin aile ve basın mensuplarına tepki gösterip itmeye çalışmasının ardından kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik üzerine aile fertleri HDPlilere tepki gösterdi. Karşılıklı gerginlik sırasında HDP'lilerin aileye saldırması üzerine aile fertleri de HDP'lilere tepki gösterdi. Polisin araya girmesiyle gerginlik son buldu.
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