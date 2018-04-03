Oğlunun çeyizi gözünün önünde yandı

-İtfaiye erleri

-İkametten görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-Fenalık geçiren kadın

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da bir evin bahçesindeki iki odalı bölümde çıkan yangında oğlunun çeyiz eşyalarının yandığını göre kadın, gözyaşlarını tutamadı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi 2259 Sokak'ta Ahmet Göksu’ya ait evin bahçesindeki 2 odalı bölümde yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyürken durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edilirken, yakın bir zamanda evlendirmeyi planladığı oğlunun çeyiz eşyalarının yandığını gören ikamet sahibi Ahmet Göksu’nun ismi öğrenilemeyen eşi gözyaşlarını tutamadı. Fenalık geçiren kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi zarar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

