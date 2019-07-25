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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Oğlunu ve karısını kurşuna dizen baba tutuklandı

Oğlunu ve karısını kurşuna dizen baba tutuklandı

Zanlının adliyeden kelepçeyle çıkışı

Polis Aracı Cinayet Anı Akkale Polis Ekipleri Cinayet 

-Zanlının polis aracına bindirilmesi
--ARŞİV-

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eşi ve oğlunu silahla vurarak öldüren adam tutuklandı. Olay önceki gece Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu (49), cinnet geçirdi. Öfkeli adam, silahını alarak eşi Fatma Aydoğdu'yu (40) 4 el, oğlu Enis Aydoğdu'yu (20) ise 1 el silahla ateş ederek öldürdü. Çiftin diğer iki kızı ise köpek gezdirmeye çıktıkları için şans eseri cinayet anına şahit olmadı. Olay sonrası polis ekiplerine teslim olan zanlı, bugün hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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