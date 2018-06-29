Oğlu yumurta yesin diye tavuk çiftliği kurdu

-Surullah Şahin tavuklarla birlikte vakit geçirirken görüntü

-Baba Surullah Şahin röp.

-Organik köy yumurtaları

-Tavuk çadırından yumurta alırken görüntü



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale’de fedakâr baba oğlunun marketlerde satılan yumurtalardan yemediğini fark edince organik yumurta üretimi için tavuk çiftliği kurdu. Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Sarımbey köyünde emekli 60 yaşındaki Surullah Şahin, köye döndükten sonra oğlu için tavuk çiftliği kurarak organik yumurta üretmeye başladı.

Baba Surullah Şahin, doğup büyüdüğü köye yerleştikten sonra oğlunun marketlerde satılan yumurtaları yemediğini fark edince organik yumurta üretimi için köyüne tavuk çiftliği kurdu. Oğlunun yumurta yemesini isteyen baba komşularından aldığı 10 tavuktan organik yumurtalarını oğlunun yediğini gördü. Bu durumdan oldukça memnun kalan baba Şahin, daha sonra “ataks” cinsi 500 tavuk alarak organik yumurta üretimine başladı.

Tavuklardan günlük 300 yumurta alan baba Şahin, hem oğluna günlük olarak taze ve doğal yumurta yediriyor hem de yumurtaların satışını yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. Gün boyunca tavuklarla vaktini geçiren Şahin, adeta tavuklarla sohbet ediyor ve stresini atıyor. Şahin, "Oğlum yumurta yemiyordu. Bu da bir baba olarak beni üzüyordu. Emekli olduktan sonra köye geldiğimizde herkes yumurta yerken benim çocuğum yumurta yemiyordu. Bu da benim dikkatimi çekti. Köyde böyle bir şey yapmamızı önerdiğimde oğlum da sıcak baktı. Yumurta tavuğu yaparak bu işi başardıktan sonra çocuk yumurta yemeğe başladı.

Bu da benim için sevindirici bir şey oldu. Her şeyden aldığı gıdayı yumurtadan alamıyordu. Şimdi yumurta yemeğe başladı.

Günlük 2-3 tane yumurta yiyor. Bu da bizi sevindiriyor. Herkesin böyle bir şey yapmasını, herkesin böyle bir tesis kurmasını isterim. Biz de yapabildiğimiz kadar eşe dosta, çevremize yararlı olmaya çalışıyoruz. Her şeyimiz organik. Sırf ondan dolayı herkesin gelip görmesini, bu işe başvurmasını isterim. 2 yıldır bu işle uğraşıyorum aynı zaman da çiftçiyim” diye konuştu.



