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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Oğlu tarafından öldürülen kişinin cesedi bulundu

Oğlu tarafından öldürülen kişinin cesedi bulundu

Hastane önü görüntü

( KONYA ) KONYA

Baraj Göleti Harekete Geç Cep Telefonu Hayvancılık Saraycık 


- Konya'nın Seydişehir ilçesinde 44 gündür kayıp olan Hacı C.’nin (55), oğlu Yusuf C. (19) tarafından tüfekle öldürülüp yaylaya gömüldüğü ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Temmuz 2019 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda Çumra ilçesi Apasaraycık Mahallesi’nde bulunan Apasaraycık baraj göleti içerisinde bir araç olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesinde görevli dalgıç ekipleri bölgeye giderek su altında bulunan aracı çıkarttı. 42 FFH 90 plakalı aracın Mersin’in Silifke ilçesi nüfusuna kayıtlı Hacı C.'ye ait olduğu tespit edildi. Hacı C.’nin de suda olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda herhangi bir cesede rastlanmadı. Araç içerisinde yapılan aramada ise Hacı C.’ye ait cep telefonu bulundu. Kayıp kişiyi oğlu öldürmüş Jandarma ekipleri, Hacı C.’nin hayvancılık işleriyle uğraştığını ve yaklaşık 6 yıldır Boyalı Mahallesi’nde yaşadığını belirledi. Hacı C.’nin ailesi kendileriyle görüşme yapan ekiplere, Hacı C.’nin Antalya’ya gitmiş olabileceği yönünde bilgi verdi. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler Hacı C.’nin oğlu Yusuf C.'yi (19) gözaltına aldı. Yusuf C., sorgusunda babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesinde bulunan Boyalı yaylasına gömdüğünü itiraf etti. Şüpheli Yusuf C.'nin ifadesinin ardından Hacı C.'nin cesedi oğlunun gösterdiği yerde bulundu. Gömüldüğü yerden çıkarılan ceset otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelinin kaldığı evde yapılan aramada cinayette kullanılan av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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