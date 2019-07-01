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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü - ADANA

Oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü - ADANA

- Zanlının Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlının polis aracına bindirilmesi Adana 'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldüADANA (AA) - Adana 'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede hayatını kaybetti.Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde Murat Yiğitel'in (50) oğlu M.Y (22) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü.Bıçak kullanılan kavgada baba ve oğul çeşitli yerlerinden yaralandı.Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Murat Yiğitel buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Hafif yaralı olduğu belirtilen M.Y ise hastanedeki tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İlk Müdahale Polis Aracı Polis Hastane Polis Ekipleri 

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