Off - road tutkunlarından "kar safarisi" - DÜZCE - DetaylarOff - road tutkunlarından "kar safarisi" - Düzce Safari Off - Road Kulübü'nün düzenlediği etkinliğe katılan 170 kişi, keyifli anlar yaşadıDÜZCE (AA) - Düzce Safari Off - Road Kulübü'nce (DÜSOF) 48 arazi aracının katılımıyla "kar safarisi" düzenlendi. Düzce Belediyesi önünde toplanan DÜSOF üyesi 170 kişi, konvoy halinde Beyköy beldesi üzerinden Odayeri, Sırık, Hira ve Püreli yaylalarına ulaştı.Deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikteki yaylalara çıkanlar, yolculukta adrenalin dolu anlar yaşadı.Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetre ölçüldüğü bölgede mücadele edenler, kar yağışı altında oyun havası eşliğinde eğlendi.DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, yaptığı açıklamada, doğayı sevdiklerini ve yoğun katılımla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yaylalarda güzel bir gün geçirdiklerini belirten Albayrak, "Yolda kalan arkadaşlarımızı çekerek buraya kadar ulaştırdık. Her birimiz doğa sevgisiyle dolu. Bu yüzden katılımcıların tamamı büyük keyif aldı." diye konuştu. Etkinliğe, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile diğer ilgililer ve fotoğraf gönülleri katıldı.